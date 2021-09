Entertainment

मुंबई, 16 सितंबर। बॉलीवुड एक्ट्रेस भाग्यश्री अपनी पहली फिल्‍म मैंने प्‍यार किया में ही जबदस्‍त हिट हुई। सलमान खान के साथ इस फिल्‍म में नजर आईं भाग्यश्री ने अपनी प्‍यारी अदाओं से सभी को दीवाना बना दिया था। 52 की उम्र होने के बाद भी भाग्यश्री गजब की खूबसूरत नजर आती हैं। वर्षों से भाग्य फिल्मों से दूर हैं लेकिन सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं. 52 की उम्र में भी एक्ट्रेस की फिटनेस के आगे आज की एक्‍ट्रेस भी फीकी नजर आती हैं। भाग्यश्री ने अपनी बिकनी फोटो शेयर की है जिसने तहलका मचा दिया है।

Actress Bhagyashree's hot avatar was seen in bikini, fans were surprised to see her fitness at the age of 52