Aditi Rao Hydari ने कांस में किया डेब्यू, सब्यसाची की व्हाइट साड़ी में एक्ट्रेस ने लूटी महफिल

oi-Kusum Bhatt

मुंबई, 21 मई : 17 मई को शुरु हुए कांस फिल्म फेस्टिवल में बॉलीवुड की हसीन अदाकाराएं अपना जलवा बिखेर रही हैं। दीपिका पादुकोण, एश्वर्या राय बच्चन, पूजा हेगड़े, उर्वशी रौतेला और तमन्ना भाटिया ने रेड कार्पेट पर अपना ग्लैमरस अंदाज दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस कड़ी में एक्ट्रेस अदिति राव भी पीछे नहीं हैं। अपने पहले कांस में अदिति ने बहुत ही ग्रेसफुल अंदाज में अपना डेब्यू किया है। अदिति ने '75वें कांस फिल्म महोत्सव' से अपनी शुरुआत की है, जिसमें उनकी काफी बेहतरीन तस्वीरें सामने आईं हैं।

English summary

Bollywood actress Aiti Rao Hydari made her debut on the red carpet of cannes fil festival. The photographes of her appearance from the prominent event are out.