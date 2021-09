40 साल की उम्र में सिद्धार्थ शुक्ला का निधन, फिल्म इंडस्ट्री के लोग बोले- Shocking,यकीन ही नहीं होता

मुंबई, 02 सितंबर: बॉलीवुड अभिनेता और बिग बॉस-13 के विनर सिद्धार्थ शुक्ला का गुरुवार (20 सितंबर) की सुबह निधन हो गया है। टीवी रिपोर्ट के मुताबिक 40 वर्षीय सिद्धार्थ शुक्ला का निधन हार्ट अटैक की वजह से हुआ है। बताया जा रहा है कि सिद्धार्थ शुक्ला रात को कोई दवाई लेकर सोए थे और सुबह उठे ही नहीं। उसके बाद उन्हें मुंबई के कूपर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मुंबई पुलिस ने कहा है कि उनका पोस्टमार्टम अभी चल रहा है। जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने नहीं आ जाती हम मौत के कारणों की पुष्टि नहीं कर सकते हैं।

सिद्धार्थ शुक्ला हाल ही में शहनाज गिल के साथ 'बिग बॉस ओटीटी' में नजर आए थे। सिद्धार्थ शुक्ला के निधन पर अभिनेता मनोज वाजपेयी ने लिखा है, ''हे भगवान!!! यह बहुत चौंकाने वाला है। अपने करीबी और प्रियजनों के नुकसान के सदमे और भावना का वर्णन करने में शब्द विफल हो जाएंगे !!! भगवान उनकी आत्मा शांति दें। ये नहीं होना चाहिए था यार!!!!''

OMG!!! This is So Shocking!!! Words will fail to describe the shock and sense of loss of his near and dear ones !!! May he res in peace !!! 🙏🙏 No yaar !!!! https://t.co/HmcF1ppJFX — manoj bajpayee (@BajpayeeManoj) September 2, 2021

कपिल शर्मा ने लिखा है, ''हे भगवान, यह सच में चौंकाने वाला और दिल दहला देने वाला है, परिवार के प्रति मेरी संवेदना और दिवंगत आत्मा के लिए प्रार्थना। ओम शांति।''

Oh god, it’s really shocking n heartbreaking, my condolences to the family n prayers for the departed soul 🙏 Om Shanti https://t.co/BuyIepJjEi — Kapil Sharma (@KapilSharmaK9) September 2, 2021

सुनील ग्रोवर ने लिखा है, ''शॉकिंग। सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में जानकर हैरान और दुखी हूं। बहुत जल्द चला गया वो। आत्मा को शांति मिले।''

Shocked and sad to know about Sidharth Shukla. Gone too soon. Prayers. Rest in peace. 🙏🙏🙏 — Sunil Grover (@WhoSunilGrover) September 2, 2021

अभिनेता करणवीर शर्मा ने लिखा है, ''मुझे सिद्धार्थ के चाहने वालों और फैंस के लिए वास्तव में खेद है। यह विनाशकारी है। आपकी कमी हमेशा खलेगी'

I’m truly sorry for Siddharth’s loved ones and fans. This is devastating. You will be missed 😞

Om Shanti #SiddharthShukla — Karanvir Sharma (@karanvirsharma9) September 2, 2021

वहीं टीवी शो 'दिल से दिल तक' में सिद्धार्थ शुक्ला की को-एक्ट्रेस रश्मि देसाई ने भी उनके निधन पर पर ब्रोकन हार्ट वाली इमोजी शेयर की है।

