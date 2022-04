'हमें बहुत गर्व है', वेदांत ने डेनिश ओपन में भारत के लिए जीता सिल्वर, पिता R Madhavan का सीना चौड़ा

Entertainment

oi-Love Gaur

नई दिल्ली, 17 अप्रैल: बॉलीवुड और साउथ सुपरस्टार आर माधवन (R Madhavan) के बेटे वेदांत माधवन (Vedaant Madhavan) ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने देश भारत का नाम रोशन किया है। साथ ही अपने पिता का नाम भी एक बार फिर ऊंचा किया है। वेदांत माधवन ने डेनिश ओपन में अपना कमाल दिखाते हुए स्वीमिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। डेनिश ओपन स्वीमिंग चैंपियनशिप (Danish Open Swimming Championship) में पुरुषों के 1500 मीटर फ्रीस्टाइल इवेंट में वेदांत ने दूसरा स्थान हासिल करते हुए सिल्वर मेडल जीता। एक्टर आर माधवन ने रजत पदक जीतने वाले अपने बेटे का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है।

With all your blessings & Gods grace🙏🙏 @swim_sajan and @VedaantMadhavan won gold and silver respectively for India, at The Danish open in Copenhagen. Thank you sooo much Coach Pradeep sir, SFI and ANSA.We are so Proud 🇮🇳🇮🇳🇮🇳🙏🙏 pic.twitter.com/MXGyrmUFsW