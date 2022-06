Happy Birthday Rambha: 90s के दशक में चलता था रंभा का जादू, अब लाइमलाइट से रहती हैं दूर

Entertainment

मुंबई, 5 जून: 90 के दशक की मशहूर एक्ट्रेस रंभा लंबे अरसे से फिल्मी पर्दे से दूर हैं। लेकिन फिर भी फैंस के बीच उन्हें लेकर आज भी क्रेज देखने को मिलता है। एक्ट्रेस आज अपना 46वां जन्मदिन मना रहीं हैं। फिल्मी दुनिया से दूर रंभा की जिंदगी के बारे में शायद आप उतना न जानते हों, जितना किसी और एक्ट्रेस के बारे में जानते होंगे। ऐसे में उनके जन्मदिन के मौके पर आइये जानते हैं उनकी जिंदगी के अनसुने किस्सों के बारे में...

Despite ruling both South Indian and Hindi Cinrma during the 90s, actress Rambha has been away from the limelight for quite some time, and now she is celebrating her 46th birthday.