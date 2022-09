मरीज में मुंह था हजारों चीटियों का झुंड, अस्पताल के ICU वार्ड में हुई अजीबो गरीब घटना, होगी जांच

Durg

oi-Dhirendra Giri

दुर्ग, 30 सितंबर। छत्तीसगढ़ के एक अस्पताल में बड़ा ही अजीबो गरीब मामला सामने आया है, जहां एक मरीज के मुह में हज़ारों चीटियों का झुंड पाया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक दुर्ग जिले के भिलाई शहर में स्थित चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल हॉस्पिटल में इलाज के दौरान गंभीर लापरवाही का उजागर हुई है। इस अस्पताल के ICU वार्ड में भर्ती एक बुजुर्ग मरीज के मुंह पर लाल चींटियों का झुंड देखा गया है। मरीज के परिजनों ने जब यह हाल देखा,तब यह मामला उजागर हुआ।

यह भी पढ़ें कब्र खोदकर शरीर खा जाता है यह जीव, भय के कारण ग्रामीणों की नींद गायब, जानिए इसके बारे में

English summary

There was a swarm of thousands of ants in the patient's mouth, a strange incident happened in the ICU ward of the hospital, will be investigated