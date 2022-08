Chhattisgarh: सोशल मीडिया में दोस्ती करने वाले हो जाएं सावधान, आपका अकाउंट भी इस तरह हो सकता है खाली

Durg

oi-Manendra Patel

दुर्ग, 30 अगस्त। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में एक डॉक्टर को सोशल मीडिया में अज्ञात महिला से दोस्ती करना भारी पड़ गया। महिला ने स्वयं को एसीपी बताकर डॉक्टर को डराकर ऐसा झांसा दिया कि डॉक्टर को कर्ज लेकर महिला को लाखों रुपए देने पड़े। अब डॉक्टर ने दुर्ग पुलिस से गुहार लगाई जिसके बाद पुलिस ने आरोपी महिला को गिफ्तार किया है।

English summary

Chhattisgarh: Be careful those who make friends in social media, your account can also become empty like this