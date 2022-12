केंद्रीय मंत्री की आवाज सुनकर आ जाते हैं सैकड़ों पक्षी, रोज सुबह—शाम डालते हैं दाना

केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री व दमोह सांसद प्रहलाद सिंह पटेल पशु-पक्षी प्रेमी भी है। इसका उदाहरण उनका दिल्ली का सरकारी आवास हैं, जहां बगीचे में दर्जनों तोते, मोर, टिटहरी, बाज जैसे पक्षी मौजूद हैं।

पीएम मोदी के मंत्रिमंडल में शामिल खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल को पक्षियों से काफी लगाव है। वे अपने सरकारी आवास पर सुबह-शाम समय निकालकर पक्षियों के लिए दाना-पानी रखते हैं। सालों से दाना मिलने के कारण पक्षी भी उनकी आवाज तक पहचानने लगे हैं। सुबह-शाम दर्जनों की तादाद में तोते, मैना, मोर और अन्य पक्षियों की चहचहाट व कलरव से बंगला गुलजार रहता है।

केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने अपने ट्वीटर अकाउंट पर एक वीडियो शेयर कर लिखा है 'आज की शाम तोतों के नाम' यह वीडियो उनके दिल्ली स्थित 7बी जनपथ आवास का है। वी​डियो में उनके बंगले के बगीचे में कई दर्जन तोते, मोर व अन्य पक्षी चहचहताते और दाना चुगते नजर आ रहे हैं। बता दें कि मंत्री पटेल को पक्षियों से काफी लगाव है। वे पूर्व में एक टिटहरी का वीडियो भी शेयर कर चुके हैं। उनके बंगले में सुबह-शाम प्राकृतिक रुप से सैकड़ों प​क्षी डेरा जमाए रहते हैं। बंगले में लगे पेड़ों प कई पक्षियों के घोंसले भी हैं, जिनका स्थाई बसेरा है।

सुबह-शाम समय निकालकर दाना डालते हैं

Union Food Processing Minister and Damoh MP Prahlad Singh Patel is also an animal and bird lover. An example of this is his government residence in Delhi, where there are dozens of birds like parrots, peacocks, tithari, hawks in the garden.