NEET काउंसलिंग में हो रही देरी को लेकर चल रहे डॉक्टरों का प्रदर्शन खत्म, 12 बजे से काम पर लौटेंगे

नई दिल्ली। नीट पीजी काउंसलिंग में हो रही देरी को लेकर चल रही फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ( FORDA ) की हड़ताल अब खत्म हो गई। रेजिडेंट डॉक्टर शुक्रवार की दोपहर 12 बजे से काम पर लौट जाएंगे। बता दें कि फोर्डा ने 17 दिसंबर से हड़ताल का दूसरा चरण शुरू किया था। बता दें कि हाल ही में दिल्ली पुलिस की तरफ से रेजिडेंट डॉक्टरों को हिरासत में लेने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया था। फोर्डा के अध्यक्ष डॉ. मनीष ने कहा कि हम जानते हैं कि मरीज पहले से पीड़ित हैं, कई सर्जरी टाल दी गई हैं। इस स्थिति को देखते हुए वे दोपहर 12 बजे हड़ताल वापस ले रहे हैं।

साथ ही उन्होंने कहा कि गुरुवार की शाम को फोर्डा और आरडीए के प्रतिनिधि दिल्ली के ज्वाइंट सीपी से मिले थे। इस दौरान दर्ज की गई एफआईआर को रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने दिल्ली पुलिस से रेजिडेंट डॉक्टरों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द करने को भी कहा है। डॉ. मनीष ने कहा कि ज्वॉइंट सीपी ने वीडियो मैसेज भेजकर डॉक्टरों और पुलिस के बीच फिर से विश्वास बहाल करने के लिए कहा है। उन्होंने बताया कि जब हम अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, तब दिल्ली पुलिस और डॉक्टरों में टकराव हुआ था।

Delhi | We had a meeting with Joint CP last night. Withdrawal of FIR process started (in connection with ITO protest). After 12 pm today we'll call off our strike against the delay in NEET 2021 counselling: Dr Manish, FORDA President

