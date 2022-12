MCD Election 2022: दिल्ली में 4 दिसंबर को कब से होगी वोटिंग, मेट्रो कितने बजे से चलेगी ? पूरी डिटेल देखिए

Delhi

Delhi MCD Election 2022 latest Updates: दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए मतदान रविवार 4 दिसंबर को होगा। दिल्ली एमसीडी चुनाव के लिए इस बार आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने प्रचार अभियान में अपनी पूरी ताकत झोंकी है। इन दोनों के मुकाबले कांग्रेस का चुनाव प्रचार ज्यादा हाई-प्रोफाइल नहीं हुआ है। दिल्ली में इस बार तीन दिनों तक ड्राई डे की भी घोषणा की गई है। यानि इन तीनों दिनों में शराब की बिक्री नहीं होगी। दिल्ली एमसीडी चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग और दिल्ली पुलिस ने और क्या सब तैयारियां की हैं और राजनीतिक दलों ने वोटरों से क्या वादे किए हैं, इसके बारे में इस आर्टिकल में जानिए।

English summary

MCD Election 2022:Voting will be held on December 4 from 8 am. 30 thousand policemen will be deployed. Metro will run from 4 am. There will be dry day for three days. Counting on December 7