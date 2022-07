दिल्ली: वन महोत्सव कार्यक्रम से सीएम केजरीवाल का किनारा, मंच पर कुर्सी रही खाली, जानिए विवाद

Delhi

oi-Love Gaur

नई दिल्ली, 24 जुलाई: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की एक बार फिर से केंद्र सरकार से ठन गई है, जिसके बाद सीएम केजरीवाल और पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने रविवार को उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के साथ 'वन महोत्सव' कार्यक्रम में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया। इससे पहले दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय के निर्देश पर पुलिस भेजकर दिल्ली सरकार के कार्यक्रम को कब्जा कर इसे राजनीतिक कार्यक्रम बना दिया।

जिसके बाद अब कार्यक्रम में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सीट खाली रही। वहीं सीएम के प्रोग्राम में शामिल होने पर उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि मैं चाहता था कि अरविंद केजरीवाल इस कार्यक्रम में शामिल हों, लेकिन किन्हीं कारणों से वह नहीं आ सके।

I wanted CM Arvind Kejriwal to attend this event but due to some reasons, he could not. This is a program where all of us should work together. I expect him to be present in future events to give a message that we want to work together for Delhi's development: LG Vinai K Saxena pic.twitter.com/3P27jpZHrE