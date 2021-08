Janmashtami 2021 : जन्माष्टमी पर नहीं होगा भव्य आयोजन, दिल्ली पुलिस ने की भक्तों से मंदिर न जाने की अपील

Delhi

नई दिल्ली, 29 अगस्त। पूरे देश में 'जन्माष्टमी' का पर्व 30 अगस्त को मनाया जाएगा। ऐसे में इस पर्व को लेकर दिल्ली पुलिस ने एडवाइजरी लागू कर दी है। इस बारे में बात करते हुए साउथ ईस्ट दिल्ली के डीसीपी आरपी मीणा ने मीडिया से कहा कि 'DDMA के दिशा-निर्देश अभी भी लागू है, जिसके तहत धार्मिक या राजनीतिक सभाएं प्रतिबंधित है। जन्माष्टमी के बड़े आयोजन नहीं होने हैं, लोगों से अपील है कि वो कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए पर्व मनाएं। हो सके तो घर में पूजा करें। हम जन्माष्टमी पर भक्तों से मंदिरों में न जाने की अपील करते हैं।'

उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 'कोविड -19 दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।' मालूम हो कि डीडीएमए के मुताबिक दिल्ली में सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, त्योहार से संबंधित सभाओं पर फिलहाल के लिए रोक लगी हुई है। हालांकि दिल्ली में कोरोना के केस काफी कम हो गए हैं लेकिन कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है इसलिए सबको काफी सचेत रहने के लिए कहा जा रहा है।

जरा सी लापरवाही बड़ा खतरा बन सकती है

फिलहाल द‍िल्‍ली सरकार की ओर से संभावित कोरोना की थर्ड वेव आने से पहले स्वास्थ्य व्यवस्था को पूरी तरह से ठीक रखने की कोशिश की जा रही है, ऐसे में प्रशासन नहीं चाहता है कि जरा सी लापरवाही के चलते दिल्ली को फिर से भयावह स्थिति देखनी पड़े इसलिए अभी भी सामाजिक और धार्मिक समारोह पर प्रतिबंध लगा हुआ है।

जन्‍माष्‍टमी : तिथि और शुभ मुहूर्त

English summary

Devotees will not be permitted to visit temples on Janamashtami as DDMA guidelines prohibit religious gatherings. We will urge people to celebrate it at their homes & not to gather at temples. Action will be taken against those violating guidelines: RP Meena, DCP South-East,Delhi