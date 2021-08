काबुल से दिल्ली लाए गए गुरु ग्रंथ साहिब के तीन स्वरूप, रिसीव करने पहुंचे दो केंद्रीय मंत्री, देखिए Video

Delhi

नई दिल्ली, अगस्त 24। अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को लाने का सिलसिला जारी है। तालिबान के डर से अभी तक 400 से अधिक लोगों को भारत लाया जा चुका है। मंगलवार को भी 78 लोगों का एक दल भारत पहुंचा। इनमें 44 अफगान सिख शामिल थे, जो अपने साथ सिखों के पवित्र ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब की तीनों प्रतियों को लेकर आए हैं। ये दल काबुल से दुशांबे पहुंचा था, जिसके बाद दुशांबे से इन्हें भारत लाया गया। मंगलवार को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी इस दल को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे और हरदीप सिंह पुरी है श्री गुरु ग्रंथ साहिब की तीन प्रतियों को एयरपोर्ट से बाहर लेकर आए।

हरदीप सिहं पुरी के साथ ये नेता भी रहे मौजूद

दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हरदीप सिंह पुरी के साथ-साथ विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन और भाजपा नेता आरपी सिंह भी मौजूद रहे। इन तीनों नेताओं ने काबुल से लाए गए श्री गुरु ग्रंथ साहिब को रिसीव किया। वीडियो में देखा जा सकता है कि हरदीप सिंह पुरी, वी मुरलीधरन और आरपी सिंह तीनों ने गुरु ग्रंथ साहिब की प्रतियों को सिर पर रखा हुआ है और 'सतनाम श्री वाहेगुरु' के घोष के साथ ये सभी एयरपोर्ट से बाहर आते दिख रहे हैं।

#WATCH | Union Minister Hardeep Singh Puri brings three swaroops of Sri Guru Granth Sahib out of the Delhi airport.

The three Guru Granth Sahib have been brought on a flight from Kabul, Afghanistan.

(Video Source: Union Minister Hardeep Singh Puri) pic.twitter.com/HrFVlRdael