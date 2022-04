भलस्वा लैंडफिल साइट पर लगी आग के चलते ज्ञान सरोवर स्कूल अस्थायी रूप से बंद, बच्चों को सांस लेने में तकलीफ

Delhi

oi-Prashanth Rai

दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के भलस्वा लैंडफिल साइट में आग लगने के बाद ज्ञान सरोवर स्कूल को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। सामुदायिक आयोजक नारायण ने बताया कि आग से निकलने वाले धुएं के कारण बच्चों को यहां रखना सुरक्षित नहीं है। हमने एक सप्ताह के लिए स्कूल बंद रखने का फैसला किया है। जैसे ही फायर ब्रिगेड ने उत्तरी दिल्ली के भलस्वा लैंडफिल में आग पर काबू पाने के लिए ऑपरेशन जारी रखा हुआ है, आसपास रहने वाले स्थानीय लोग सांस लेने में तकलीफ की शिकायत कर रहे हैं। इस बीच, आग लगने के बाद ज्ञान सरोवर स्कूल को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है।

Delhi | Gyan Sarovar School has been temporarily closed after a fire broke out at Bhalaswa dump yard near the school

It's not safe to keep children here because of the smoke coming out of fire. We've decided to keep the school closed for a week: Narayana, Community organiser pic.twitter.com/2Rr0x40pYp