आउटर दिल्ली के बवाना इलाके में पुरानी इमारत ढही, 4 लोगों के शव बरामद

Delhi

oi-Kapil Tiwari

नई दिल्ली, फरवरी 11। आउटर दिल्ली के बवाना इलाके में एक बहुत बड़ा हादसा होने की खबर है। दरअसल, बवाना की जेजे कॉलोनी में एक रिहायशी इमारत ढह गई है। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक, मलबे से 4 शव बरामद हुए हैं। अभी भी तलाशी अभियान जारी है। ये जानकारी दिल्ली पुलिस की ओर से दी गई है। आपको बता दें कि इमारत के मलबे में 5-6 लोगों के दबे होने की आशंका थी। अभी तक 4 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं। ये जानकारी आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट डीसीपी बृजेंद्र यादव ने दी है।

राजीव रतन आवास योजना के फ्लैट ढहे

बताया जा रहा है कि जेजे कॉलोनी की जिस जगह पर ये हादसा हुआ है वो राजीव रतन आवास योजना के कई फ्लैट हैं जो भरभरा कर गिर गए हैं। ये आवासीय फ्लैट बहुत समय से खाली पड़े थे। बताया जा रहा है कि इस जगह पर आवासीय योजना के करीब 300 से 400 फ्लैट बने हुए हैं, जो जर्जर हो चुके हैं। ये हादसा शुक्रवार दोपहर के वक्त करीब पौने तीन बजे हुआ है।

Delhi | At least six persons were feared trapped in the debris after a portion of an old building collapsed in Bawana's JJ colony. Out of six people, three were rescued later. Rescue operation is underway: DCP Outer North District Brijendra Yadav