पोस्टर मामले में नया मोड़: दिल्ली पुलिस का खुलासा, AAP सदस्य ने दिए थे 9000 रुपए, फरार

Delhi

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली, 16 मई। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 18 से अधिक आयु वर्ग के लिए कोविड वैक्सीन की किल्लत को लेकर आम आदमी पार्टी (आप) लगातार केंद्र सरकार से तीखे सवाल पूछ रही है। इस बीच दिल्ली में पीएम मोदी के खिलाफ आलोचना वाले पोस्टरों को लेकर दिल्ली पुलिस का बड़ा दावा सामने आया है। पुलिस ने रविवार को कहा कि कोविड संकट से निपटने की आलोचना करने वाले पोस्टरों के पीछे मास्टरमाइंड का संबंध दिल्ली की सत्तारूढ़ राजनीतिक दल 'आप' से है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि आरोपी की पहचान अरविंद गौतम के रूप में हुई है, जो अब फरार है।

गौरतलब है कि दिल्ली में अब पीएम मोदी के खिलाफ पोस्टर मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में 16 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी के बाद अब यह राजनीतिक मोड़ ले चुका है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी पोस्टर लगाने वालों की गिरफ्तारी की आलोचना करते हुए रविवार को एक ट्वीट किया। इसमें उन्होंने वही काले रंग का पोस्टर शेयर किया जिसमें लिखा है, 'मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दिया?' ट्वीट के कैप्शन में राहुल गांधी ने लिखा, 'मुझे भी गिरफ्तार करो।'

पोस्टर मामले में नया मोड़

पोस्टर मामले के राजनीतिक मोड़ लेने के बाद अब कई अन्य विपक्षी पार्टियां भी गिरफ्तारी और पोस्टर के खिलाफ एक्शन के विरोध में उतर गई हैं। इस बीच दिल्ली पुलिस के खुलासे ने आम आदमी पार्टी पर ही सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। पुलिस का कहना है कि लॉकडाउन में गश्त के दौरान कई क्षेत्रों में दीवारों पर इस तरह के पोस्टर देखे गए। पूछताछ करने पर आरोपितों ने बताया कि मंगोलपुरी में इसके पीछे आप कार्यकर्ता अरविंद गौतम का हाथ था।

Police while patrolling to enforce lockdown noticed walls in several areas being defaced by pasting posters. On questioning, accused persons said that AAP worker Arvind Gautam was behind it in Mangolpuri. He is absconding: Delhi Police pic.twitter.com/tcWqQuKp9j