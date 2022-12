Delhi MCD Election 2022: पार्षदों को सैलरी कितनी मिलती है, फंड के अलावा बाकी सुविधाएं क्या हैं ? जानिए

दिल्ली के निगम पार्षदों को वेतन की जगह हर महीने बैठकों के हिसाब से भत्ता दिए जाने का प्रावधान है। उन्हें अपने क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए फंड भी उपलब्ध करवाए जाते हैं। पार्षद हर महीने 8-9 बैठकों में शामिल होते हैं।

Delhi

oi-Anjan Kumar Chaudhary

Delhi MCD Election 2022 Update: दिल्ली एमसीडी के चुनाव नतीजे आने के बाद अब मेयर के चुनाव को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। लेकिन, दिल्ली वालों समेत देश के बाकी नागरिकों की भी इस बात में दिलचस्पी होगी कि आखिर इन निगम पार्षदों को अब सैलरी और बाकी सुविधाएं क्या मिलेंगी। उन्हें अपने क्षेत्र में नाली बनाने, साफ-सफाई, बिजली की व्यवस्था आदि के लिए कितना फंड मिलेगा? क्योंकि, आम जनता ने तो अबतक ज्यादातर निगम पार्षदों के चुनाव जीतते ही उनका रुतबा बदलते अक्सर देखा है। अपने देश में बाकी जनप्रतिनिधियों जैसे कि सांसदों और विधायकों का ना सिर्फ वेतन निर्धारित है, बल्कि वह बाकी सुविधाओं के नाम पर भी जनता के खजाने से अपने लिए मोटी व्यवस्था करवा चुके हैं। ऐसे में पार्षदों की कमाई के बारे में जानना आश्यक है।

English summary

councilors of Delhi are not given salary but per sitting allowance. Apart from this, funds are also given for annual development, which can be from 25 lakh to 1 crore