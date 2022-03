Delhi MCD चुनाव से पहले AAP और BJP में जुबानी जंग तेज, सिसोदिया ने कहा- कांग्रेस की तरह रोना बंद करे भाजपा

Delhi

oi-Mukesh Pandey

नई दिल्ली, 11 मार्च। दिल्ली एमसीडी चुनाव (Delhi MCD Elections 2022) की तारीखों की घोषणा होने से ठीक पहले नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी (Smriti Irani) ने दिल्ली के सीएमअरविंद केजरीवाल पर सात साल से निगमों (Delhi MCD) का करोड़ों रुपया रोककर रखने का आरोप लगाया है। इस पर आम आदमी पार्टी की ओर से तीखी प्रतिक्रिया आई है। केंद्रीय मंत्री के इस बयान पर दिल्ली डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि केंद्रीय मंत्री को कांग्रेसियों की तरह रोना बंद करना चाहिए।

इससे पहले केंद्रीय मंत्री ने दिल्ली नगर निगम (Delhi MCD) के फंड को रोकने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को इसका जवाब देना चाहिए। दिल्ली में सफाई कर्मी और सफाई व्यवस्था के फंड को निगम की परिधि में रोका गया है। दिल्ली नगर निगम के पार्क में बच्चे खेलने के इच्छुक हैं लेकिन पार्कों का मेंटिनेंस नहीं हो पा रहा है। क्योंकि केजरीवाल सरकार ने निगम के फंड का पैसा रोक कर रखा है।

वहीं केंद्रीय मंत्री के इस पर आप नेता व दिल्ली डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया (Manish Siosodia) ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि मैं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी (Smriti Irani) से तीन बातें कहना चाहता हूं। पहले तो यह कांग्रेसियों (Congress) की तरह रोना उन्हें बंद करना चाहिए। ये कांग्रसियों की आदत है। जितने दिन बचे हैं उतने दिन हिम्मत से नगर निगम का कार्य चलाना चाहिए।

Stop crying like Congress. If you've courage then don't run away, fight (contest MCD elections) with us. It will be a big achievement for you if you'll be able to get even 10 seats: Delhi Deputy CM Manish Sisodia on Union Minister Smriti Irani's statement over MCD elections pic.twitter.com/EGW1u4pwmf