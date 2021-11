दिल्ली को फिलहाल प्रदूषण से राहत नहीं, केजरीवाल सरकार ने फिर से कंस्ट्रक्शन के कामों पर लगाई रोक

Delhi

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली, 25 नवंबर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इसकी वजह से राजधानी में कंस्ट्रक्शन के काम को भी नुकसान झेलना पड़ रहा है। बिते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई में केंद्र और दिल्ली सरकार को प्रदूषण नियंत्रण करने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए थे। इसी क्रम में गुरुवार को दिल्ली सरकार ने निर्माण और ढांचों को ध्वस्त करने की गतिविधियों पर फिर से बैन लगा दिया है। दिल्ली में गुरुवार को फिर एयर क्वॉलिटी खराब श्रेणी में पहुंच गई।

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने इसकी जानकारी देते हुए कहा, 'पिछले 3-4 दिनों से प्रदूषण का स्तर कम हो रहा था, लेकिन आज फिर से प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी दिख रही है। इसके मद्देनजर आज से कंस्ट्रक्शन का काम रोका जा रहा है। साथ ही मजदूरों को आर्थिक मदद दी जाएगी। इसके लिए एक रूपरेखा तैयार की जा रही है।' बता दें कि दिल्ली-एनसीआर में दिल्ली का AQI 339 है , जो कि खराब स्थिति में आता है। कल की तुलना में ये आज काफी खराब है, बुधवार को AQI 280 था। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने ये जानकारी दी है। SAFAR के मुताबिक अगले दो दिनों में हल्की हवा चलने से सुधार हो सकता है।

The air pollution levels have risen today as compared to the last 3-4 days. After Supreme Court directions, a ban has been re-imposed on construction and demolition activities in Delhi: Environment minister Gopal Rai pic.twitter.com/SH4eE8JGIp