Delhi Acid Attack: फ्लिपकार्ट ने संबंधित विक्रेताओं को किया ब्लैक लिस्टेड, दिल्ली सरकार की नोटिस पर कार्रवाई

दिल्ली में 17 वर्षीय लड़की पर एसिड फेंकने वाले आरोपी ने तेजाब फ्लिपकार्ट से खरीदा था। इस बात की जानकारी दिल्ली पुलिस के नोटिस पर फ्लिपकार्ट के प्रवक्ता ने दी है।

दिल्ली के द्वारका में बीते बुधवार की सुबह एक 17 वर्षीय लड़की पर दो बाइक सवार लोगों ने एसिड फेंक दिया था। जिसकी वजह से लड़की का 8 प्रतिशत चेहरा झुलस गया है। वहीं, उसका इलाज दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में चल रहा है। बताया जाता है कि लड़की की दोनों आंखें खराब हो गईं हैं और उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। फिलहाल प्लास्टिक सर्जरी के एक्सपर्ट्स की मदद से उसका इलाज किया जा रहा है।

"The concerned seller has been blacklisted and we are extending all support to the concerned authorities in their investigation": Flipkart spokesperson on Delhi Police claiming acid purchased on Flipkart by the accused named in Dwarka acid attack case