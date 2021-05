फाइजर और मॉडर्ना का दिल्ली को कोरोना वैक्सीन देने से इनकार, कहा- हम सिर्फ भारत सरकार से करेंगे डील

Delhi

नई दिल्ली, 24 मई: अमेरिकी फार्मा कंपनी मॉडर्ना और फाइजर ने दिल्ली सरकार को कोरोना वैक्सीन देने से इनकार कर दिया है। कंपनियों ने कहा है कि वो भारत सरकार से ही वैक्सीन आपूर्ति को लेकर बात करेंगी ना कि राज्यों से। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को ये जानकारी दी है। इससे पहले पंजाब सरकार को भी मॉडर्ना और फाइजर वैक्सीन देने से इनकार कर चुके हैं।

अरविंद केजरीवाल ने आज कहा, हमने कोरोना वैक्सीन के लिए मॉडर्ना और फाइजर से बात की है लेकिन उनकी ओर से कहा गया है कि राज्य को वो वैक्सीन नहीं देंगे। उनका कहना है कि हम सिर्फ केंद्र सरकार से ही इस पर बात करेंगे। ऐसे में मेरी केंद्र सरकार से अपील है​ कि केंद्र सरकार इनसे बात करके वैक्सीन आयात करे और राज्यों में बांटे। हम पहले ही काफी समय गंवा चुके हैं, अब और देर करना बहुत खतरनाक हो सकता है।

हमारे पास ब्लैक फंगस की भी दवाई नहीं

दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा है कि उनके पास ब्लैक फंगस की दवाई भी नहीं है। उन्होंने कहा, हमने ब्लैक फंगस के लिए अपने सेंटर बना दिए हैं लेकिन दवाई नहीं है तो इलाज कैसे करें? दिल्ली में ब्लैक फंगस के करीब 500 मरीज हैं, ऐसे में दिल्ली को रोज 2000 इंजेक्शन चाहिए लेकिन हमें 400-500 इंजेक्शन मिल रहे हैं।

खट्टर बोले- हरियाणा में कोरोना से निपटने के इंतजाम पूरे, लेकिन ब्लैक फंगस के इंजेक्शन नहीं मिल रहे

दिल्ली के अलावा पंजाब सरकार को भी फार्मा कंपनियों से वैक्सीन को लेकर इसी तरह का जवाब मिला है। वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों ने पंजाब को सीधे वैक्सीन बेचने से मना कर दिया। पंजाब सरकार के मुताबिक, उन्होंने स्पूतनिक-वी, फाइजर, मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन से संपर्क किया था। इन कंपनियों ने कहा कि वह भारत सरकार के साथ ही कोई डील करेंगी ना कि राज्य सरकारों के साथ कोई करार करेंगी।

