गणतंत्र दिवस समारोह: CM केजरीवाल का ऐलान, सरकारी दफ्तरों में अब नहीं लगेगी नेताओं की तस्वीर

Delhi

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली, 25 जनवरी। गणतंत्र दिवस समारोह को शुरू हुए आज (मंगलवार) तीसरा दिन है, इस मौके पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक कार्यक्रम को संबोधित किया। सीएम केजरीवाल ने कहा, 'आज सभी देश और दिल्लीवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। पिछले 2 साल से देश और दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है। देश में अभी तीसरी लहर चल रही है लेकिन दिल्ली में ये 5वीं लहर है और सबसे ज्यादा कोरोना की मार दिल्ली वालों ने झेला है।'

CM Kejriwal का ऐलान, सरकारी दफ्तरों में Ambedkar, Bhagat Singh की लगेंगी तस्वीरें | वनइंडिया हिंदी

अपने भाषण में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे फ्रंट वॉरियर्स और डॉक्टरों की तारीफ की और शहीद स्वतंत्रता सेनानियों को लेकर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा, 'दिल्ली के लोग,ऑफिसर,डॉक्टर ने जिस धैर्य के साथ इस महामारी का सामना किया है वो काबिले तारीफ है। ओमिक्रोन बहुत तेजी से फैलती है लेकिन हल्के लक्षण हैं। 13 जनवरी को करीब 29,000 केस आए थे और दूसरी लहर में भी लगभग इतने केस थे। 29,000 केस के समय हमारे 2,500 से 3,000 बेड भरे थे।'

Soon we will try to do away with (COVID) restrictions and bring your life back to normalcy...will make all efforts in that direction: Delhi CM Arvind Kejriwal at a program on the sidelines of Republic Day, in Delhi pic.twitter.com/iwn9S78YGc — ANI (@ANI) January 25, 2022

यह भी पढ़ें: दिल्ली होगी जाम मुक्त, केजरीवाल सरकार 9 योजनाओं पर कर रही काम

दिल्ली के मुख्यमंत्री ने आगे कहा, 'दिल्ली में 100 फीसदी लोगों को पहली डोज दी जा चुकी है और 82 प्रतिशत लोगों को दूसरी डोज दी गई है। मुझे लगता है ये पूरे देश और दुनिया में एक रिकॉर्ड है। बूस्टर डोज भी बहुत तेजी से लग रही है। हम जल्द ही कोरोना प्रतिबंधों हटाएंगे।' कार्यक्रम के बीच सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा, 'आज मैं ऐलान करता हूं कि दिल्ली सरकार के सभी ऑफिस में बाबा साहब अम्बेडकर और शहीद भगत सिंह की तस्वीर लगाई जाएगी। हम नेताओं और मुख्यमंत्रियों की तस्वीरें नहीं लगाएंगे।

Today I announce that at every office of the Delhi govt, there will be photos of BR Ambedkar and Bhagat Singh. Now we won't put any CM or politician's photos: Delhi CM Arvind Kejriwal at a program on sidelines of Republic Day pic.twitter.com/qNCyGsWS8Z — ANI (@ANI) January 25, 2022

जानिए, 26 जनवरी को कौन से मेट्रो स्टेशन रहेंगे बंद

दिल्ली मेट्रो की लाइन 2 (हुडा सिटी सेंटर-समयपुर बादली) केंद्रीय सचिवालय और उद्योग भवन मेट्रो स्टेशनों पर प्रवेश और निकास सेवाएं शुरू होने से दोपहर 12:00 बजे तक बंद रहेगा। केंद्रीय सचिवालय स्टेशन पर केवल लाइन 2 और लाइन 6 के बीच यात्रियों के इंटरचेंज करने की अनुमति होगी। पटेल चौक और लोक कल्याण मार्ग मेट्रो स्टेशनों पर एंट्री गेट और एक्जिट गेट सुबह 08:45 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक बंद रहेगा -25 जनवरी को सुबह 06.00 बजे से 26 जनवरी 2022 को दोपहर 2.00 बजे तक ऑल-मेट्रो पार्किंग स्थल भी बंद रहेंगे।

Oneindia की ब्रेकिंग न्यूज़ पाने के लिए . पाएं न्यूज़ अपडेट्स पूरे दिन. Allow Notifications