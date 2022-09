AAP विधायक अमानतुल्लाह खान को जमानत, दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़ा है मामला

Delhi

नई दिल्ली, 28 सितंबर : वक्फ बोर्ड से जुड़े मुकदमे में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (AAP) विधायक अमानतुल्लाह खान को जमानत दे दी है। अदालत ने एक लाख रुपये का बेल बॉन्ड भरने का फरमान भी सुनाया। बता दें कि अमानतुल्ला खान पर नियुक्तियों में गड़बड़ी के गंभीर आरोप लगे हैं। खान पिछले करीब हफ्ते भर से जेल में बंद थे।

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति में कथित अनियमितताओं, धन के दुरुपयोग और आधिकारिक पद के दुरुपयोग से जुड़े एक मामले में आप विधायक अमानतुल्ला खान को बुधवार को जमानत दे दी।

Delhi's Rouse Avenue Court grants bail to AAP MLA Amanatullah Khan, in a case connected with alleged irregularities in appointment, misappropriation of funds and misuse of official position as chairman of the Delhi Waqf Board.