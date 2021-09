दिल्ली में 1-19 सितंबर तक मिले डेंगू के 87 मरीज, पिछले साल का आंकड़ा था 188

Delhi

oi-Kapil Tiwari

नई दिल्ली, सितंबर 22। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना का असर कम हुआ तो अब डेंगू ने पांव पसारने शुरू कर दिए हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया है कि सितंबर के महीने में 1 तारीख से लेकर 19 तक तक दिल्ली में डेंगू के 87 मामले रिपोर्ट किए गए हैं। हालांकि ये आंकड़ा पिछले साल के मुकाबले काफी कम है, जो सरकार के लिए राहत वाली बात है। दिल्ली में पिछले साल इसी समयसीमा में डेंगू के 188 मरीज सामने आए थे। स्वास्थ्य मंत्री ने इसके लिए दिल्ली सरकार के डेंगू के खिलाफ चलाए अभियान को श्रेय दिया है।

दिल्ली में डेंगू के मिले हैं 2 स्ट्रेन

सत्येंद्र जैन ने कहा है कि दिल्ली सरकार ने डेंगू के खिलाफ जो अभियान चलाया था, उसी का असर है कि पिछले साल के मुकाबले डेंगू के मरीज इस साल कम सामने आए हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में डेंगू के 2 वेरिएंट की पुष्टि इस साल हुई है। इसमें से एक स्ट्रेन घातक है। राहत की बात है कि विशेषज्ञों को सामान्य स्ट्रेन की मौजूदगी अधिक मिली है। एम्स में माइक्रोबायोलाजी विभाग के डॉक्टरों ने डेंगू की जीनोम सिक्वेंसिंग की है। जिसमें डेंगू के डी-1 और डी-2 स्ट्रेन की पुष्टि हुई है।

