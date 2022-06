छत्तीसगढ़: जान हथेली पर लेकर चले विकास की राह गढ़ने, माओवादियों के गढ़ में घुसकर सड़क बनाएंगे हमारे जवान !

Chhattisgarh

oi-Dhirendra Giri

बस्तर, 06 जून। छत्तीसगढ़ बीते दो दशक से नक्सलवाद का दंश झेल रहा है। प्रदेश के कई इलाकों में विकास तो काफी हुआ है,लेकिन माओवादियों के आतंक के चलते बस्तर संभाग के कुछ हिस्सों में आज भी सड़क नहीं पहुंच सकी है,लेकिन अब तस्वीर बदलने लगी है। मिली जानकारी के मुताबिक धुर नक्सल प्रभावित दक्षिण बस्तर के घने जंगलों के बीच से होकर गुजरने वाले कच्चे रास्तों पक्की सड़क बनाने का काम चल रहा है। यहां सड़क बनना खतरों से खाली नहीं है, क्योंकि इलाके में माओवादियों की मौजूदगी हमेशा बानी रहती है।

English summary

Chhattisgarh: To build the path of development with life on palm, our soldiers will build a road by entering the bastion of Maoists