Video: चेन्नई में AIADMK की बैठक में हंगामा, ओ पन्नीरसेल्वम के ऊपर फेंकी गईं बोतलें

चेन्नई, 23 जून। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में गुरुवार को बुलाई गई एआईएडीएमके की बैठक हंगामे में बदल गई। बैठक के दौरान मंच पर खड़े पार्टी के कोऑर्डिनेटर और पूर्व डिप्टी सीएम ओ पन्नीरसेल्वम के ऊपर बोतलें फेंकी जाने लगीं।

ये बैठक चेन्नई के श्रीवारू वेंकटचलपति पैलेस में हो रही थी। वहीं बोतलें फेंके जाने के बाद ओ पन्नीरसेल्वम हाल से बाहर चले गए।

ये बैठक ऐसे समय में हो रही है जब ओ पन्नीरसेल्वम और संयुक्त कोऑर्डिनेटर ई पलानीस्वामी के बीच पार्टी को नियंत्रण में लेने को लेकर संघर्ष चल रहा है। यही वजह है कि बैठक में एजेंडे के 23 प्रस्तावों पर चर्चा नहीं हो सकी क्योंकि पलानीस्वामी के समर्थक एक नेतृत्व की मांग पर अड़े रहे। वहीं बैठक के लिए अध्यक्ष चुने गए डॉ तमिलगमन हुसैन ने बताया कि पार्टी की महापरिषद की अगली बैठक 11 जुलाई को होगी।

नारेबाजी के बीच महापरिषद की बैठक शुरू होने के साथ ही 23 पूर्व-निर्धारित प्रस्तावों को पारित करने के लिए पेश किया गया। हालांकि इन्हें महापरिषद ने खारिज कर दिया। पार्टी के वरिष्ठ नेता और हाल ही में राज्यसभा के लिए चुने गए षणमुगम ने घोषणा की कि सभी प्रस्तावों को "सामान्य परिषद द्वारा खारिज कर दिया गया है।"

#WATCH | Tamil Nadu: Bottles hurled at AIADMK coordinator and former Deputy CM O Panneerselvam at the party's General Council Meeting today. The meeting took place at Shrivaaru Venkatachalapathy Palace, Vanagaram in Chennai.

