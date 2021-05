चंडीगढ़ में 8 मई सुबह 5 बजे से 10 मई तक कर्फ्यू, जानिए जिला मजिस्ट्रेट ने आदेशों में क्या-क्या बताया

Chandigarh

oi-Vijay

चंडीगढ़। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में फिर वीकेंड 'कोरोना कर्फ्यू' के आदेश हैं। जिला मजिस्ट्रेट मनदीप एस बरार ने आज बताया कि, 8 मई को सुबह 5 बजे से 10 मई सुबह 5 तक कर्फ्यू लगाया जाएगा। उन्होंने आदेश जारी करते हुए कहा, "केवल अति-आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुली रहेंगी। अन्य आवश्यक सामानों की दुकानें होम डिलीवरी के लिए केवल दोपहर 2 बजे तक खुली रखने दी जाएंगी। इनके अलावा गैर-ज़रूरी सामानों की दुकानें बंद रहेंगी।"

उन्होंने कहा, अंतर-राज्य आवाजाही पर कोई अंकुश नहीं होगा। शादी ब्याह में ज्यादा से ज्यादा 50 लोगों को शामिल करने की अनुमति होगी, अन्यथा आयोजन नहीं होना दिया जाएगा। इसी प्रकार अधिकतम 20 लोगों की उपस्थिति के साथ अंतिम संस्कार होने दिया जाएगा।

स्वास्थ्य मंत्री विज बोले- हिसार में 500 बेड वाले कोविड अस्पताल का काम तेजी से चल रहा, हफ्तेभर में शुरू हो जाएगा

जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि, चंडीगढ़ में कोविड टीकाकरण / परीक्षण केंद्र खोलने की अनुमति रहेगी। सुबह 6-9 बजे से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए लोग इन सुविधाओं का लाभ ले सकेंगे।

हरियाणा में विधानसभा उपाध्यक्ष ने प्लाज्मा डोनेट किया, स्वास्थ्य मंत्री बोले- 50 बेड से ज्यादा वाले अस्पताल को ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाना जरूरी

"Marriages may be conducted with prior permission with max 50 people; funerals with attendance of max 20 people allowed; vaccination/testing centres to be open; morning walk allowed from 6-9 am while adhering to COVID protocols," reads order ahead of weekend curfew in Chandigarh pic.twitter.com/DlhctAUbyX