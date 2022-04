UPI सर्वर हुआ डाउन, अटक गए लोगों के पेमेंट, ट्विटर पर शिकायतों की बाढ़

Business

oi-Bavita Jha

नई दिल्ली। 24 अप्रैल देर शाम देशभर में यूपीआई सर्वर डाउऩ होने के कारण लोगों को पेमेंट में परेशानी होने की शिकायतें मिली। यूपीआई सर्वर करीब 1 घंटे तक डाउन रहा, जिसके कारण देशभर में लोगों को पेमेंट में काफी परेशानी हुई। लोगों के पेमेंट का पैसा अटका तो लोगों ने ट्विटर के जरिए शिकायतें करना शुरू कर दिया।

ट्विटर पर ऐसी शिकायतों की बाढ़ आ गई। लोग शिकायत करने लगे कि वो यूपीआई के जरिए पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। फोनपे, गूगल पे, पेटीएम यूजर्स को यूपीआई पेमेंट में परेशानी का सामना करना पड़ा। लंबे वक्त तक प्रोसेसिंग के बाद पेमेंट फेल्ड का मैसेज लोगों को परेशान करने लगा, जिसके बाद लोगों ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी और इसकी शिकायत की।

आपको बता दें कि इस साल ये दूसरा मौका है, जब यूपीआई सर्वर डाउन हुआ हैं और लोगों को पेमेंट में परेशानी का सामना करना पड़ा है। इससे पहले 9 जनवरी को इसी तरह से लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ा था। यूपीआई सर्वर डाउन को लेकर NPCI की तरफ से अब तक कोई जानकारी नहीं दी गई और न ही कोई बयान जारी किया गया।

Video: एक्ट्रेस नोरा फतेही ने शादी से किया इंकार तो मां ने चप्पल से कर दी धुनाई

आपको बता दें कि नेशनल पेमेंट कोऑपरेशन ऑफ इंडिय़ा( NPCI) की यूपीआई पेमेंट को मैनेज करता है। यूपीआई के जरिए हर दिन भारी अमाउंट में ट्रांजैक्शन होता है। मार्च महीने में यूपीआई के जरिए करीब 540 करोड़ ट्रांजैक्शन किए गए। इस दौरान 9.60 लाख करोड़ रुपए का लेनदेन किया गया।

UPI servers are down. Just to make you aware how much dependent you have become on the digital payments!#UPI #serverdown #DigitalPayments — Santosh Ambekar (@santosh_santron) April 24, 2022

Looks like @UPI_NPCI servers are down facing so much difficulty in doing payments. @UPI_NPCI how much will be the expected down time #UPI #payments pic.twitter.com/u6iLw5E4kL — akhil (@akhilbevara) April 24, 2022

Oneindia की ब्रेकिंग न्यूज़ पाने के लिए . पाएं न्यूज़ अपडेट्स पूरे दिन. Allow Notifications