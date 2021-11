सरकार ने माना. क्रिप्टोकरेंसी को रोकना संभव नहीं, लेकिन नियम है जरूरी

Business

नई दिल्ली। डिजिटल करेंसी क्रिप्टो को लेकर आज केंद्र सरकार ने माना कि वो इस वर्चुअल करेंसी पर रोक नहीं लगा सकती है। वित्त मंत्रालय के समूह और उद्योग जगत के बीच हुई बैठक के दौरान य़े माना गया है कि क्रिप्टोकरेंसी के लिए ठोस रेगुलेशन की जरूरत होती है। सरकार क्रिप्टोकरेंसी के रेगुलेशन को लेकर लगातार कोशिशें कर रही है। इसी क्रम में आज हुई बैठक में ये माना गया कि देश में इसे रोक पाना संभव नहीं है, लेकिन एक नियामक के जरिए इसे रेगुलेट किया जा सकता है।

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक उच्चस्तरीय बैठक की थी, जिसमें क्रिप्टोकरेंसी के निवेश, उसस जुड़े जोखिम सहित अलग-अलग पहलुओं पर विचार किया गया था। इसी के बाद अब वित्त मामलों में गठित संसद की स्थायी समिति और उद्योग जगत के उच्च अधिकारियों ने अहम बैठक की, जिसमें वर्चुअल करेंसी से जुड़े अहम बिंदुओ पर विचार किया गया। संसदीय समिति के अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा की अगुवाई में ये बैठक हुई है।

आज हुई संसदीय स्थाई समिति की बैठक में समिति के सदस्यों ने सरकार के अधिकारियों से सामने क्रिप्टो करेंगी को लेकर चिंताओं पर चर्चा की । उन्होंने माना कि क्रिप्टोकरेंसी को रेग्युलेट करने के लिए एक पुख्ता ढांचा तैयार किया जाना जरूरी है। इस बैठक में क्रिप्टो एक्सचेंजों के स्टेरहोल्डरर्स, ब्लॉकचैन और क्रिप्टो एसेट्स काउंसिल के सदस्यों में भी हिस्सा लिया ।

