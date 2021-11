SBI ने बदला ATM से कैश निकालने का नियम, बैंक ने ट्वीट कर बताया क्या है नए नियम के फायदे

Business

oi-Bavita Jha

नई दिल्ली, 29 दिसंबर। बैंकिंग लेनदेन को और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एटीएम से लेन देन के नियम में बदलाव किया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एटीएम से कैश निकालने के नियम में बदलाव किया है। बैंक ने ATM से कैश निकालने के लिए ओटीपी को अनिवार्य कर दिया है। यानी बिना OTP के आप एटीएम से कैश नहीं निकाल पाएंगे। SBI ने ट्वीट कर इस नियम के फायदे भी गिनवाए हैं और बताया है कि कैसे आप इस नियम के साथ अपने पैसों को सुरक्षित रख सकते हैं।

Our OTP based cash withdrawal system for transactions at SBI ATMs is vaccination against fraudsters. Protecting you from frauds will always be our topmost priority.#SBI #StateBankOfIndia #ATM #OTP #SafeWithSBI #TransactSafely #SBIATM #Withdrawal pic.twitter.com/9EnJH883bx