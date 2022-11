IPO News: आज खुलेगा रियल एस्टेट कंपनी कीस्टोन रियलटर्स का IPO, पढ़िए प्राइस बैंड सहित पूरी डिटेल्स

Business

oi-Ankur Sharma

Keystone Realtors IPO : आज से मशहूर कंपनी कीस्टोन रियल्टर्स लिमिटेड यानी कि KRL का IPO शुरू हो रहा है। आईपीओ आज से लेकर 16 नवंबर तक खुला रहेगा। आईपीओ की बेसप्राइस 514-541 रुपये प्रति शेयर तय की गई है।

चलिए इसके बारे में जानते हैं विस्तार से...

क्या होता है आईपीओ (IPO)

आजकल शेयर मार्केट में निवेश करने का ट्रेंड बन गया है। इसलिए कंपनियां अपना आईपीओ लेकर आती हैं। आईपीओ का फूल फार्म है Initial Public Offering जिसका अर्थ ही होता है कि वो अपने शेयर्स सीधे पब्लिक को ऑफर करती हैं। अक्सर कंपनियां फंड को जुटाने के लिए ऐसा करती हैं। इसके लिए वो पहले Stock Market में खुद को लिस्ट करवाती हैं और उसके बाद IPO खोलती हैं और डायरेक्ट पब्लिक को उनके शेयर खरीदने का मौका देती हैं। जिसे पब्लिक खरीदने के बाद कंपनी के शेयर्स में एड हो जाते हैं, जिन्हें वो अपने हिसाब खरीद और बेच सकते हैं।

This is the big news, Rustomjee branded Keystone Realtors to open IPO from today, know Base Price and Everything about it.