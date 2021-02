बैंकों के निजीकरण पर वित्त मंत्री सीतारमण ने कही बड़ी बात, RBI को लेकर दिया अहम बयान

Business

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली। महीने की शुरुआत में पहला पेपरलेस बजट 2021 पेश करने के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज (7 फरवरी) देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के दौरे पर पहुंची है। इस दौरान कांग्रेस के लगभग 400 से 500 कार्यकर्ताओं ने उनके खिलाफ नारेबाजीशुरू कर दी और काले झंडे दिखाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में निर्मला सीतारमण ने कहा कि मुंबई में खड़े होकर बजट के बारे में बात करना संसद में चर्चा करने के बराबर है। बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री बीजेपी द्वारा बजट 2021-22 को लेकर 'सर्वस्पर्शी अर्थसंकल्प 2021' शीर्षक से आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा मुंबई के दादर पहुंची हैं।

कार्यक्रम में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्र सरकार के बजट को लेकर कई बातें कहीं। उन्होंने कहा कि बजट-2021-21 को कोरोना वायरस संकट के ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, ताकि सभी क्षेत्रों को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाया जा सके। वित्त मंत्री के मुताबिक कोरोना काल मे हर वर्ग के लोगों को ध्यान में रखकर बजट तैयार करना बहुत ही चुनौतीपूर्ण था। कार्यक्रम के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश में बैंकों के निजीकरण को लेकर बड़ी बात कही।

Banks themselves are agreeing to form something like a hoarding company, cull out bank assets & put them in these companies which will do the job. We've come up with a bank-driven solution & not govt driven solution. I'm glad RBI is also working with banks. FM Nirmala Sitharaman pic.twitter.com/fNnTTkzVsN