ट्विटर पर निर्मला सीतारमण पर बरसे जयराम, GST पर वित्त मंत्री के 14 ट्वीट के बदले 10 प्वाइंटर में पूछा सवाल

नई दिल्ली, 20 जुलाई। रोजमर्रा में इस्तेमाल किए जाने वाले उत्पादों के दाम में बढ़ोत्तरी के केंद्र सरकार के फैसले का कांग्रेस ने विरोध किया है। हालांकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस फैसले का बचाव करते हुए कहा कि इन चीजों को अगर पैक करके बेचा जाता है तो इसपर 5 फीसदी की जीएसटी लगाने के लिए सभी राज्य एकमत से सहमत थे। लेकिन वित्त मंत्री के इस बयान पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने पलटवार किया है। जयराम रमेश ने कहा कि यह एकमत से लिया गया फैसला नहीं था, बैठक में पश्चिम बंगाल ने इस फैसले का विरोध किया था। यह वर्चुअल बैठक थी और वित्त मंत्री ने व्यक्तिगत तौर पर लोगों से मुलाकात करके बैठक नहीं की।

