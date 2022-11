अक्टूबर में सरकार को टैक्स से हुई जमकर कमाई, 1.51 लाख करोड़ रुपए का हुआ GST कलेक्शन

Business

oi-Neeraj Kumar Yadav

अक्टूबर महीने में सरकार को टैक्स से जमकर कमाई हुई है। सरकार की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक अक्टूबर 2022 के महीने में एकत्र किया गया सकल जीएसटी राजस्व 1.51 लाख करोड़ रुपए है। अप्रैल 2022 के बाद यह अब तक का दूसरा सबसे ज्यादा बड़ा जीएसटी संग्रह है। वित्त मंत्रालय की तरफ से दी जानकारी के मुताबिक लगातार 8 महीनों के लिए मासिक जीएसटी राजस्व 1.4 लाख करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है।

The gross GST revenue collected in the month of October 2022 is Rs 1.51 lakh crores - the second-highest collection to date, next only to the collection in April 2022. Monthly GST revenues more than Rs 1.4 lakh crores for 8 months in a row: Finance Ministry pic.twitter.com/MWB9WgRH9o