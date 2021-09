बैंकों की छुट्टी: आज से रविवार तक इन शहरों में बैंक रहेंगे बंद, चेक कर लें छुट्टियों की पूरी लिस्ट

Business

नई दिल्ली, 8 सितंबर। सितंबर महीने में बैंकों की लंबी छुट्टियां हैं। महीने के शुरुआती हफ्ते में ही बैंक त्योहारों और सरकारी छुट्टिय़ों की वजह से लगातार 5 दिन बंद रहेंग। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जारी बैंक हॉलीडे की लिस्ट देखें तो इस हफ्ते बैंक पांच दिन बंद रहेंगे, जिसकी शुरुआत आज यानी 8 सितंबर से हो गई है। 8 सितंबर से रविवार यानी 12 सितंबर तक बैंकों की छुट्टियां हैं। हालांकि ये छुट्टियां अलग-अलग शहरों में हैं।

