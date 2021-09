भारत में बंद होगी फोर्ड कार की मैन्युफैक्चरिंग,घाटे के बाद कंपनी का फैसला,क्या होगा 4000 कर्मचारियों का?

Business

oi-Bavita Jha

नई दिल्ली, 9 सितंबर। अमेरिकी कार निर्माता कंपनी फोर्ड( Ford India) ने भारत में अपनी कारों के निर्माण को बंद करने का फैसला किया है। लगातार हो रहे घाटे और कारों की कम होती सेल को देखते हुए कंपनी ने भारत में अपने दोनों मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को बंद करने का फैसला किया है। लंबे समय से भारत में अपनी कारों की सेल्स को लेकर संघर्ण कर रही कंपनी ने अब अपने व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज को बंद करने का फैसला लिया है।

कोरोना महामारी और लॉकडाउन के बाद हालात और बिगड़ गए, जिसके बाद से कंपनी की गाड़ियों की बिक्री में भी लगातार गिरावट आने लगी । वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी को करीब 2 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। इसके बाद कंपनी ने अनी दोनों यूनिट को बंद करने का फैसला किया है।

कंपनी ने भारत में अपनी कारों के निर्माण को बंद करने का फैसला किया है। कंपनी के दोनों प्लाटंस् बंद किए जाएंगे। कंपनी ने अपने दोनों चेन्नई और गुजरात प्लांट पर लगभग 2.5 अरब डॉलर का निवेश किया है। कंपनी के टॉप मॉडल कारों में Figo, Aspire, और EcoSport हैं, जिनकी मैन्चुफैक्चरिंग अब भारत में बंद होने जा रही है। आपको बता दें कि जनरल मोटर्स के बाद फोर्ड दूसरी बंड़ी कंपनी है जो भारत में प्लांट बंद करने जा रही है।

कंपनी द्वारा कारों का निर्माण बंद होने के बाद फैक्ट्री में काम करने वाले 4000 कर्मचारियों के भविष्य पर खतरा मंडराने लगा है। कंपनी के टॉप मैनेजमेंट की ओर से कर्मचारियों को इसकी जानकारी दे दी गई है। कंपनी ने कहा है कि भारत में तैयार किए गए पॉपुलर मॉडल जैसे कि फोर्ड फिगो, फोर्ड फ्रीस्टाइल के निर्माण का काम कम किया जाएगा। ऐसे मं इन कर्मचारियों का भविष्य अंधेरे में फंसता जा रहा है। नौकरी संकट का खतरा इन कर्मचारियों पर मंडराने लगा है। हलांकि कंपनी के दोनों प्लांट को बंद करने में एक साल का समय लगेगा।

बैंकों की छुट्टी: आज से रविवार तक इन शहरों में बैंक रहेंगे बंद, चेक कर लें छुट्टियों की पूरी लिस्ट

Ford India will restructure its operations with plans to significantly expand its Chennai-based Ford Business Solutions team and bring to market some of Ford’s iconic global vehicles and electrified SUVs while ceasing vehicle manufacturing in India: Ford India