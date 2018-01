500 रुपए और 10 मिनट में लीक की जा रहीं करोड़ों लोगों की Aadhaar डिटेल, UIDAI ने बताया गलत रिपोर्टिंग

UIDAI ने किया खबरों का खंडन

हालांकि UIDAI ने मीडिया में आ रही इन खबरों का खंडन किया है। UIDAI का कहना है कि ये गलत रिपोर्टिंग का मामला है। UIDAI ने लोगों को आश्वासन दिया है कि आधार डेटा पूरी तरह से सुरक्षित है।

Unique Identification Authority of India denies media report titled "Rs 500, 10 minutes, & you have access to billion Aadhaar details" & calls it is a case of misreporting. UIDAI assures that there has not been any Aadhaar data breach & that the data is fully safe & secure: UIDAI pic.twitter.com/yvP8HQy180