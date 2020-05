प्रवासी मजदूरों को खाना खिलाने पर होगी FIR, वायरल नोटिस को बुलंदशहर SSP ने बताया साजिश

Bulandshahr

oi-Vinay Saxena

बुलंदशहर। लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों को खाना खिलाने या पानी पिलाने वाले व्यक्ति पर एफआईआर दर्ज करने वाले नोटिस पर बुलंदशहर के एसएसपी का बयान सामने आया है। एसएसपी संतोष कुमार सिंह ने बताया कि यह नोटिस साजिश के तहत वायरल किया गया है। उन्होंने बताया​ कि लॉकडाउन के उल्लंघन में यह नोटिस पूर्व विधायक बाहुबली श्रीभगवान शर्मा उर्फ गुड्डू पंडित को दिया गया था। नोटिस से नाम हटाकर इसे वायरल किया गया है। बता दें कि गुड्डू पंडित पर लॉकडाउन उल्लंघन का मुकदमा तीन दिन पूर्व नगर कोतवाली में दर्ज हुआ है।

