आखिर ढ़ाई हजार समुद्री जीवों को किसने मारा? बीच पर अचानक पाए गए मृत, कहीं किसी खतरे का अंदेशा तो नहीं

oi-Pallavi Kumari

Caspian Sea Dead Seals: रूस के कैस्पियन समुद्र तट पर अचानक दुर्लभ प्रजाति की ढ़ाई हजार सील (समुद्री जीव) बहकर आईं। ये जीव मरी हुई थी। सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक कैस्पियन समुद्र तट पर लगभग 2,500 मृत सील पाए गए थे। रिपोर्ट के मुताबिक 2008 के बाद से कैस्पियन सागर में पाई जाने वाली एकमात्र पशु प्रजाति कैस्पियन सील को इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर (IUCN) द्वारा लुप्तप्राय जीव के तौर पर लिस्टेड किया गया है। हालांकि इन जीवों के मौत के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है।

The bodies of 1.7 thousand IUCN Red List seals were thrown to the Caspian Sea shore in Russia. 🇷🇺 fires missiles at Ukraine from the area. Authorities claim the animals "died a natural death."🤡

Soon Russian authorities will say the same about the killed mobilized men. pic.twitter.com/DQrTYIxedC