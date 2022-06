Bizarre

oi-Bhavna Pandey

नई दिल्‍ली, 10 जून। बच्‍चे की हर चीज की चिंता उसकी मां को होती है।बच्‍चे को किसी चीज से कष्‍ट नहीं पहुंचे उसके जेहन में हमेशा ये बात रहती है। बच्‍चे के आराम के लिए वो हर संभव प्रयास करती है। सोशल मीडिया पर ऐसा ही एक वीडियो सबकी प्रभावित कर रहा है जिसमें मां ने अपने मासूम से बच्‍चे को साइकिल पर तकलीफ से बचाने के लिए ऐसा इंतजाम कर दिया कि मां की बुद्धि की सब दाद दे रहे हैं।

English summary

Video: Mother did such a jugaad to make the child sit on the bicycle, seeing people said, get the patent