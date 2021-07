Video: जंगल के राज शेर को भी डर लगता है साहब, यकीन दिलाने के लिए ये वायरल वीडियो काफी है

Bizarre

oi-Sagar Bhardwaj

नई दिल्ली, 10 जुलाई। शेर जंगल का राजा होता है। बचपन से किताबों में, कहानियों में हमने यही पढ़ा है। जंगल में ऐसा कोई जानवर नहीं जो शेर का मुकाबला कर सके, लेकिन आज जिस वीडियो को हम आपको दिखाने जा रहे हैं, उसे देखने के बाद आपके कान खड़े हो जाएंगे। यह वीडियो है एक शेर और एक भालू का, जिसमें भालू जंगल के राजा शेर को खदेड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है।

Sloth bear scaring away a Tiger - not quite a rare thing in the forests!

Most bears (esp mumma bears) do attempt to scare the predator at the first instance by raising it's forelimbs to make them look large in size. This trick worked out for this bear.

Video shared by a senior pic.twitter.com/SIikET7Asm