Bizarre

oi-Bhavna Pandey

नई दिल्‍ली, 19 मई: दुनिया भर के वैज्ञ‍ानिक आए दिन नई- नई खोज करते रहते हैं। आए दिन विशालकाय अंतरिक्ष की दुनिया के रहस्‍यों का खुलासा करते रहते हैं और हमें वो आश्‍चर्यचकित करते रहते हैं। अब वैज्ञानिकों ने धरती के जैसा एक ग्रह ढूढ़ निकाला है जहां मनुष्‍य के जिंदा रहने के लिए आवश्‍यक चीजें मौजूद हैं।

English summary

Scientists have found another planet full of greenery like Earth, know whether we will be able to reach there?