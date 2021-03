Video: हाथी के साथ फोटो खिंचवाने के लिए बच्चा लेकर पिंजरे में घुसा शख्स, गुस्साए जानवर ने मचाया बवाल

Bizarre

सैन डिएगो। सोशल मीडिया इन एक खौफनाक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें पिता अपने बच्चे को लेकर हाथी के बाड़े में घुस जाता है। हालांकि पिता-बच्चे की किस्मत अच्छी होती हैं कि वह हाथी के गुस्से का शिकार होने से बच जाते हैं। वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोग काफी हैरान हैं, यूजर्स ने शख्स की बच्चे की जान खतरे में डालने के लिए काफी आलोचना की है। हम सभी जानते हैं कि हाथी बेहद विशालकाय जानवर होते हैं, अगर एक बार उनको गुस्सा आ जाए तो वह तबाही मचा देते हैं।

Who’s dumbass babydaddy is this 🤦🏻‍♂️

Dude almost got himself & his child killed by an elephant at the san diego zoo. pic.twitter.com/E2FNWANrjb