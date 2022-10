किंग कोबरा को Kiss करने की कोशिश कर रहा था युवक, अचानक हो गया हमला, वीडियो हुआ वायरल

Bizarre

oi-Kapil Tiwari

नई दिल्ली, अक्टूबर 01। सरीसृप की श्रेणी में सांप एक ऐसा जीव है जो अक्सर लोगों की जान तक ले लेता है। सांप के काटने के बाद इंसान के बचने के बहुत ही कम चांस होते हैं, इसलिए सांप के साथ कोई छेड़छाड़ करने से पहले हजार बार सोचना है, लेकिन सोशल मीडिया पर एक वीडियो ऐसा वायरल हो रहा है, जो आ बैल मुझे मार वाली कहावत को सही साबित करता है। दरअसल, वायरल वीडियो में एक युवक किंग कोबरा को चूमने की कोशिश करता है और इसी कोशिश में सांप उस युवक को काट लेता है।

In a horrifying video which has surfaced online, a man from #Karnataka's #Shivamogga was bitten by the #Cobra on the lip when he tried to kiss it. He survived the #SnakeBite.#ViralVideo #Snake pic.twitter.com/d3ge1A5Wx6