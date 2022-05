ओवरप्रोटेक्टिव गर्लफ्रेंड हूं, मेरे बॉयफ्रेंड के लिए 8 सख्त नियम

Bizarre

oi-Artesh Kumar

न्यूयॉर्क : एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से कहता है.. ये जिंदगी तेरे बिना कितनी अधूरी सी लगती है। हम तेरे बिन जी नहीं पाएंगे, हमें तुम पर खुद से भी ज्यादा भरोसा है... वगैरह, वगैरह। प्रेम और भरोसा एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। किसी भी रिलेशनशिप की नींव भरोसे पर ही टिकी हुई होती है। पर दुनिया में कई ऐसे पार्टनर भी हैं जो एक दूसरे को लेकर ओवरप्रोटेक्टिव होते हैं। कई लोगों का मानना है कि ओवरप्रोटेक्टिव (Overprotective) होना अच्छी बात नहीं होती, इससे प्रेम की गाड़ी पटरी पर ठीक से दौड़ नहीं पाती है। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो अपने पार्टनर को लेकर ज्यादा ही सोचने लगते हैं। इन दिनों एक ऐसे ही रिलेशनशिप (Relationship) की सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हो रही है।

बॉयफ्रेंड के लिए 8 कड़े नियम

एक युवती ने अपने बॉयफ्रेंड के लिए आठ कड़े नियम बनाए हैं। दरअसल, युवती ने अपने आठ नियम को बताते हुए एक वीडियो जारी किया है। जिसकी सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हो रही है। जिसे टिकटॉक पर 3 मिलियन से ज्यादा व्यूज (Views) मिल चुके हैं। इसको लेकर यूजर्स अपनी हिसाब से बातें सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर रख रहे हैं। वहीं, कई ऐसे हैं जो युवती के विचारों से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। उनका मानना है कि इतना ओवरप्रोटेक्टिव होना या कंट्रोल करना ट्रस्ट इश्यू को दर्शाता है।

वीडियो में अपने नियमों के बारे में बात करते हुए युवती ने कहा- आज मैं अपने कुछ विवादित रूल्स के बारे में बताने वाली हूं, जिसे मैं बॉयफ्रेंड से फॉलो करवाउंगी। डिस्कलेमर: मेरे अब तक के सभी बॉयफ्रेंड ने इन रूल्स को फॉलो किया है। अगर आप भी उनकी तरह हो, ओ मॉय गॉड! (OMG) मैं तो कभी नहीं हो सकती!... तो ठीक है, नहीं तो कई और होगा।

बॉयफ्रेंड के लिए 8 सख्त नियम

1. वैसे सभी लड़कियों को ब्लॉक करना होगा जिनके साथ आपने रोमांटिक बातें की हों।

2. जिस दिन से मुझे डेट करना शुरू किया उसके बाद से किसी भी लड़की को फॉलो नहीं कर सकते।

3. हैंडलबार में किसी लड़की को सर्च (खोजना) नहीं करना है।

4. लड़कियों की फोटो लाइक (Like) नहीं करना है।

5. किसी की स्टोरी पर रिप्लाई नहीं करना है।

6. एक्सपोजर पेज स्क्रॉल करने पर एक बार में एक से ज्यादा लड़कियां नहीं दिखनी चाहिए।

7. अगर कोई लड़की लगातार बिकिनी फोटो पोस्ट करती है, उसे फॉलो करना बंद करें।

8. लिंक ट्री पर क्लिक न करें।

युवती ने जब अपने बॉयफ्रेंड के लिए इन आठ सख्त नियमों का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में पोस्ट किया, इसके बाद कमेंट सेक्शन में बहस की भरमार हो गई। कुछ लोग युवती के इन विचारों को सही ठहरा रहे थे तो कई ऐसे भी थे जो इन नियमों को ज्यादा सख्त बता रहे हैं।

ये भी पढ़ें : दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज, देखते ही हो जाएंगे रोमांचित

English summary

girl said Iam an overprotective girlfriend and I have 8 strict rules for my boyfriend. Explaining her rules in the video, she said: “Today, we’re doing controversial rules I make my boyfriend follow....