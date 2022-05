पिता ने शादी के लिए भेजी लड़के की प्रोफाइल, Start-Up ओनर बेटी ने दिया जॉब का ऑफर और फिर....

Bizarre

oi-Anjan Kumar Chaudhary

बेंगलुरु, 2 मई: बेटी चाहे जिस भी ओहदे पर रहे, एक भारतीय माता-पिता की यही तमन्ना रहती है कि जल्द से जल्द एक अच्छे लड़के से उसका रिश्ता पक्का हो जाए। इसके लिए माता-पिता क्या करते हैं? या तो जानकारों और रिश्तेदारों से बेटी के लिए मैचिंग दूल्हा ढूंढ़ने को कहते हैं या आज के जमाने में मैट्रिमोनीअल वेवसाइट पर तलाश शुरू कर देते हैं। लेकिन, बेंगलुर स्थित एक स्टार्ट-अप कंपनी की बॉस को यह अंदाजा नहीं रहा कि उसके पिता अपनी बेटी का हाथ पीला करने के लिए कितने परेशान हो रहे हैं। इसी चक्कर में लड़की से एक ऐसी चूक हो गई कि उसका और उसके पिता के बीच हुए संदेशों का आदान-प्रदाल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आदत के मुताबिक लोग अपने-अपने हिसाब से उन्हें सलाह भी दे रहे हैं। कुल मिलाकर मामला बड़ा ही दिलचस्प है।

English summary

The father sent the profile of a potential groom for marriage to the start up owner girl, the daughter called him for an interview to give him a job