महिला को सफाई में मिला नायाब बेशकीमती हीरा, कीमत सुनकर महिला रह गई दंग

नई दिल्‍ली, 30 अक्‍टूबर। किस्‍मत पल में राजा को रंक और रंक को राजा बना देती है। इस कहावत पर एक बार फिर लोगों को यकीन हो चुका है क्‍योंकि एक महिला के साथ ऐसा ही कुछ हुआ कि वो पल भर में अमीर हो गई।

English summary

During the cleaning, the precious diamond was found in the garbage, knowing the price, the woman's senses were blown away!