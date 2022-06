चिड़ियाघर के कैमरे में कैद हुआ 'रहस्यमयी' जीव, अब पहचानने के लिए लोगों से मांगी मदद

Bizarre

oi-Love Gaur

नई दिल्ली, 15 जून: हाल ही में एक अजीबोगरीब तस्वीर ने सोशल मीडिया पर पूरे दुनिया के यूजर्स को हैरानी में डाल दिया, जब एक अजीब से अज्ञात जीव को चिड़ियाघर में घूमते हुए देखा गया था। घटना अमेरिका के टेक्सास के एक चिड़ियाघर की है, जिसके सीसीटीवी फुटेज में 'भेड़िया मानव' जैसा जीव दो पैरों पर खड़ा दिखाई दे रहा है। अब इस तस्वीरे के साथ टेक्सास जू के अधिकारियों ने इस अजीब जीव की पहचान के लिए लोगों से मदद मांगी है।

The Amarillo Zoo captured a strange image outside the zoo in the dark and early morning hours of May 21 (around 1:25 a.m.). Is it a person with a strange hat who likes to walk at night? A chupacabra? Do you have any ideas of what this UAO- Unidentified Amarillo Object could be? pic.twitter.com/86Ly9ogtBT