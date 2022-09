Mungeli: यह सिस्टम का सुधरेगा? सांप ने महिला को काटा, जान बचाने के लिए पार करनी पड़ी नदी

Bilaspur Chhattisgarh

oi-Dhirendra Giri

मुंगेली, 20 सितंबर। इसे देश का दुर्भाग्य ही कहेंगे कि बार- बार ऐसी तस्वीरें हमे देखने को मिलती हैं ,जिसमे जान चले जाने के बाद शव वाहन नसीब नहीं होता या सही समय पर एम्बुलेंस नहीं मिलने पर मरीज की जान चली जाती है. बात किसी एक राज्य की नहीं है,ऐसे हालात कमोबेश देशभर में हैं। ताज़ा प्रकरण है छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले के लोरमी का,जहां बीते शनिवार को बैगा आदिवासी जनजाति की महिला को अस्पताल लेने जाने के लिए ग्रामीणों को नदी पार करनी पड़ी।

Mungeli: Will this improve the system? The snake bit the woman, had to cross the river to save her life