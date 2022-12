Tejashwi 2025 Leadership की बात पर क्या बोले ? बौखलाई भाजपा बोली- नीतीश तेजस्वी को धोखा दे रहे

तेजस्वी 2025 में नेतृत्व के सवाल पर सधी हुई प्रतिक्रिया देते दिखे। BJP ने कहा कि नीतीश तेजस्वी यादव के धोखा दे रहे हैं। जदयू का कहना है कि 70 साल के नीतीश पहले भी युवा लीडरशिप की बात कह चुके हैं।

नीतीश कुमार की पहचान मुख्यमंत्री के अलावा 70 वर्षीय जद (यू) सुप्रीमो के रूप में भी है। वेटरन राजनेता की फेहरिश्त में शुमार नीतीश कुमार ने खुद को पीएम पद का उम्मीदवार मानने से इनकार कर दिया। हालांकि, बिहार की कमान तेजस्वी के हाथों सौंपे जाने का संकेत देते हुए नीतीश ने कहा, 2025 में बिहार का चुनाव तेजस्वी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। इस पर तेजस्वी यादव संयमित बयान देते दिखे। उन्होंने कहा, पहली चुनौती 2024 में बीजेपी को सत्ता से बेदखल करना है। नीतीश की सहयोगी रही भाजपा ने भी इस पर रोचक ढंग से रिएक्ट किया है।

मंगलवार को विधायकों के साथ बैठक के दौरान नीतीश ने एक बार फिर खुद को लोकसभा चुनाव 2024 में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में मानने की संभावनाओं को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि "एकजुट विपक्ष" ही 2024 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा को हरा सकता है।

